Sparkassenpark Mönchengladbach : Run & Fun nimmt noch Mitläufer auf

Großes Gedränge am Start: So dürfte es auch am 16. September bei der achten Auflage des Firmenlaufs im Sparkassenpark aussehen. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Es muss nicht das hochmoderne Funktions-Shirt sein, wenn der Firmenlauf Run & Fun am 16. September zum achten Mal im Sparkassenpark startet. Wer mag, kann zu dem Laufspektakel auch kostümiert antreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Hintzen

Das mit dem „Run“ erklärt sich bei einer Laufveranstaltung von alleine. Aber „Fun“ ist für Uneingeweihte erläuterungsbedürftig. Schließlich gehört karnevaleske Verkleidung nicht unbedingt zum Standard eines Rennens, bei denen es eine 5,2 Kilometer lange Strecke laufend zurückzulegen gilt. Aber beim achten „Run & Fun“-Firmenlauf am 16. September kommt am und im Sparkassenpark wieder beides zusammen: der Spaß am Laufen und – wem der Sinn danach steht – auch der Spaß am ausgefallenen bis schrillem Kostüm.

Und der Sinn steht offenbar vielen nach dieser Mischung: Zwischen 4500 und 5000 Mitarbeiter Mönchengladbacher Unternehmen werden voraussichtlich an den Start gehen. Etliche zum ersten Mal. Denn die Veranstalter freuen sich schon jetzt nicht nur über viele Stammkunden, sondern auch über Neuzugänge im Starterfeld. „Eine Stadt wie Mönchengladbach, die so strotzt vor kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen und dann auch noch so karnevalistisch aufgestellt ist, bietet den besten Nährboden für einen Firmenlauf“, sagen Josie Hilgers, Geschäftsführerin der Run & Fun GmbH, und ihre Mitstreiter.

Info Das Programm des Firmenlaufs Aufstellen zum Start 18.45 Uhr Startschuss 19 Uhr Beginn After Run Party 20 Uhr Siegerehrung 20.30 Uhr Internet www.run-fun-mg.de

Anmeldung zu dem Spektakel ist übrigens noch möglich. Jeder Firmenmitarbeiter kann seinem Fitnessgrad entsprechend mitlaufen – sofern er mindestens 16 Jahre alt ist. Ein Team besteht aus drei Teilnehmern, es können sich aber auch nur ein oder zwei Läufer anmelden. Dann gibt es jedoch keine Teamwertung, sondern eine Einzelwertung. Für jeden Teilnehmer geht nach Angaben der Veranstalter eine Spende in Höhe von 50 Cent an das Kinderheim Don Bosco in Helenabrunn an der Grenze zwischen Mönchengladbach und Viersen. Und auch noch wichtig: Sollte das Wetter am 16. September dermaßen schlecht sein, dass der Lauf nicht stattfinden kann, wird er eben am 17. September starten.

Für die Läufer, aber auch für die Zuschauer spannend: Auf einer 32 Quadratmeter großen Leinwand werden im Sparkassenpark Bilder von der Strecke und dem Ambiente drumherum zu sehen sein. Entlang des Laufkurses werden die Teilnehmer nicht nur von Freunden und Kollegen angefeuert. An einigen Stellen stehen Samba-Trommler, ein Discjockey legt auf, und am Sparkassenpark werden Cheerleader einheizen.