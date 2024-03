Prozess am Landgericht Mönchengladbach Firma um 700.000 Euro geprellt – Buchhalterin verurteilt

Wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 344 Fällen sowie einer falschen eidesstattlichen Versicherung ist eine Mönchengladbacherin am Montag zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass sich die Buchhalterin zwischen Juli 2013 und Mai 2017 Firmengelder auf private Konten oder direkt an ihre Gläubiger überwiesen hatte. Der Gesamtschaden soll sich auf über 700.000 Euro belaufen. Zudem soll sie im Rahmen der Vollstreckung ein falsches Vermögensverzeichnis abgegeben haben, um ihr verbliebenes Vermögen aus den Betrugstaten zu verschleiern.