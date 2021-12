Denkmalentwickler aus Mönchengladbach : Firma Schleiff trauert um Gesellschafter Georg Wilms

Mönchengladbach Das Unternehmen aus Erkelenz hat in Mönchengladbach markante Spuren hinterlassen und mehrere Denkmäler entwickelt. Auch der denkmalgeschützte Trakt auf dem früheren Maria-Hilf-Areal gehört zum Portfolio. Das Konzept muss nun ohne einen von zwei Geschäftsführern umgesetzt werden.

Die Stadt lag ihm auch beruflich am Herzen. Er brachte sich aktiv und offen mit Ideen und Argumenten ein, die auch mal erfrischend anders und kritisch sein konnten. Auch das Konzept seiner Firma Schleiff mit Sitz in Erkelenz, die er mit Ingo Reifgerste führte, passte gut zur Stadt: Das behutsame Entwickeln von Denkmälern ist einer der Schwerpunkte des Unternehmens. In Mönchengladbach wurde das zum Beispiel im Kühlen-Quartier, bei der Herz-Jesu-Kirche in Pesch oder der Alten Schule in Venn umgesetzt. Auch für die denkmalgeschützten Gebäude auf dem früheren Maria-Hilf-Areal mit der markanten früheren Krankenhaus-Kapelle im Zentrum hat Schleiff den Zuschlag bekommen.