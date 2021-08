Am Rheydter Stadtwald : Zentnerschwere Findlinge gegen wildes Parken

An der Dahlener Straße sollen 130 Findlinge verhindern, dass der Grünstreifen zugeparkt wird.. Foto Detlef Ilgner Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Auf Wunsch der Politik liegen jetzt Steine am Stadtwald in Rheydt auf den Grünstreifen. Denn die Flächen wurden früher an schönen Tagen mit Autos zugestellt.

Das Bild kennt jeder Stadtkundige: An schönen Tagen im Sommer steigt aus dem Stadtwald der Rauch von zahlreichen Grills. Und die Stellflächen rund um die Grünanlage sind komplett zugeparkt. Verbotswidrig werden auch Autos auf den Grün- und dem Mittelstreifen geparkt, was mehr oder weniger von den Ordnungshütern geduldet wurde. Es habe dort zwar hin und wieder in den Sommermonaten Schwerpunktkontrollen von Kommunalem Ordnungsdienst und Verkehrsüberwachung gegeben; die Verstöße seien aber statistisch nicht gesondert erfasst worden, wie aus dem Rathaus zu hören ist.

Seit Ende Juni jedoch ist es mit dem Wildparken vorbei. Die Mags, zuständig für die städtischen Grünanlagen, hat auf Wunsch der Politik einen Riegel vorgeschoben. Denn es gab zu viele Beschwerden von Anwohnern, die sich Sommer für Sommer ärgerten.

Findlinge besetzen jetzt die Plätze auf dem Grün entlang der Dahlener Straße. 130 Stück sind es. Jeder Findling ist zwischen 100 und 250 Kilogramm schwer. Einfach wegrollen lassen die sich nicht.

Deshalb liegen dort auch keine Baumstämme. Die hätten außerdem den Nachteil, dass sie faulen könnten, sagt die Mags. Von Pollern wolle man ganz absehen, wenn’s denn eben geht.