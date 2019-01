Neues Angebot: Das Stadtarchiv wird immer digitaler

Mönchengladbach Die Findbücher über die Bestände können nun von zu Hause eingesehen werden. Das Angebot wird in den nächsten zwei Jahren stetig erweitert.

Wer schon einmal eine Bibliothek benutzt hat, kennt das: Man möchte ein Buch ausleihen oder einsehen, weiß aber nicht, ob es überhaupt vorhanden ist, wo es im Lesesaal steht oder ob es gar im Magazin lagert. Eine Recherche im Online-Katalog schafft dann Abhilfe. Dort finden sich der Name des Buches, die Signatur und der Standort. So ähnlich funktioniert auch das neue Angebot des Stadtarchivs. Dort lagern rund vier Kilometer Akten. Verzeichnet sind diese Bestände in sogenannten Findbüchern, gegliedert nach Themenbereichen. Dazu gehören Stadtteile, Nachlässe, kirchliche Einrichtungen oder Schulen. Bislang konnten Nutzer des Archivs diese Findbücher nur vor Ort einsehen. Dank eines neuen Onlineangebots geht das nun von zu Hause aus.