Drei Investoren gefunden : Finanzspritze für Brautmode-Anbieter Sanna Lindström

Sanna Lindström bietet Hochzeitsmode aus Mönchengladbach an. Das Unternehmen hat sich an der Wickrather Trompeterallee niedergelassen. Foto: Sanna Lindström Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Das Unternehmen erhält 1,3 Millionen Euro von Investoren, einer davon kommt aus Mönchengladbach. Mit dem Geld soll nun weiter expandiert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neufinanzierung für Brautmoden Sanna Lindström: Die Geldgeber sind der Mönchengladbacher Geschäftsmann Armin Fichtel, Robert Siebel vom Versandhandel „The British Shop“ und Investor Matthias Köppe. Sie lassen 1,3 Millionen Euro an Kapital in das Brautmode-Label fließen. Das schwedische Unternehmen hat sich in Mönchengladbach niedergelassen und will nun expandieren.

Hauptinvestor ist die Siebel Invest One GmbH von Robert Siebel. Die Beteiligungsgesellschaft gehört zu „The British Shop“ mit Sitz in Meckenheim. Das Familienunternehmen wird geführt von Wolf Siebel und Robert Siebel. Investor Armin Fichtel hat Branchenerfahrung, er war bereits als Geschäftsführer des Modelabels S. Oliver tätig, konnte in der Kaufhauskette Breuninger, dem Kosmetikunternehmen Douglas und dem Modeunternehmen Comma Erfahrungen sammeln.

Fichtel hat zudem verschiedene weitere Mandate, darunter im Aufsichtsrat des Herforder Outlet-Centers Ahlers und im Beirat des Mönchengladbacher Modelabels Fynch-Hatton. Der Dritte im Bund der Investoren ist Matthias Köppe, Mitgründer des Wäscheanbieters Erlich Textil.

Simon Gincberg, Mitgründer und Geschäftsführer von Sanna Lindström, zeigt sich erfreut über die abgeschlossene Finanzierungsrunde: „Das ist ein wichtiger Schritt für uns. Die Marke Sanna Lindström ist in den letzten Jahren, insbesondere auch durch die außergewöhnlich hohe Medienpräsenz von Inhaberin Sanna Lindström, rasant gewachsen.“ Die Nachfrage nach neuen Produkten, Kollektionen und weiteren Stores in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz sei konstant hoch. Man freue sich sehr, mit Unterstützung der Investoren nun die nächsten Schritte verantwortungsbewusst, auch den Mitarbeitern gegenüber, gehen zu können: „So können wir auch langfristig die Internationalisierung der Marke ins Auge fassen. Dass wir mit Armin Fichtel einen so erfahrenen Partner aus Mönchengladbach gewinnen konnten, freut uns sehr und ermöglicht einen regelmäßigen Austausch bei spontanen Mittagessen in der Stadt“, so Gincberg.

(RP)