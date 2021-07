Konzert in Mönchengladbach : Sommermusik-Finale mit Musical-Hits

Mönchengladbach Für das Konzert am Rheydter Schloss gibt es noch Ticktes. Die Niederrheinischen Sinfoniker spielen, und das steht auf dem Programm.

Besucher des Open Air Events Sommermusik können am letzten Abend der Reihe Melodien aus der Traumfabrik in Hollywood und aus Broadway-Musicals hören. Am Sonntag, 29. August, sind vor der Kulisse des Rheydter Schlosses die Niederrheinischen Sinfoniker zu Gast.

Ein großer Programmteil widmet sich dem Welterfolg „Les Miserables“. Nach anfänglichen Verrissen hatte die dramatische Story aus dem Paris des frühen 19. Jahrhunderts alle Rekorde gebrochen – das Stück wurde in 52 Ländern gespielt, in 22 Sprachen übersetzt, 120 Millionen Menschen haben „Les Misérables“ gesehen. 19 Jahre lang stand die Produktion durchgehend auf dem Spielplan des Palace Theatre in London. Bei der Sommermusik werden fünf Songs aus „Les Misérables“ zu hören sein. An diesem Abend wird der neue Kapellmeister der Niederrheinischen Sinfoniker, Sebastian Engel, sein Debut in Mönchengladbach dirigieren.