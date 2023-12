Traditionen in Mönchengladbach Wenn die Sterne am Filmhimmel funkeln

Mit dem Mönchengladbacher Franz-Josef Thissen hat es ein Hobby-Filmer bis zu den höchsten Weihen geschafft. Der Film „Der Schlechte, Treulose, Unzuverlässige" hat Thissen, der aus den Reihen des Filmklubs „Objektiv" stammt, bis zur Silbermedaille beim Bundesfilmfestival „Doku" in Castrop-Rauxel gebracht. Er serviert damit anspruchsvollen Inhalt vorrangig in Schwarz-Weiß, indem er das Leben der jungen Malerin Gabriele Münter beleuchtet. Die renommierte Vertreterin des Expressionismus in Deutschland unterhielt eine Liebesbeziehung zu ihrem berühmten russischen Malerkollegen Wassily Kandinsky, der Mitbegründer der Künstlergruppe „Blauer Reiter" war. Intime Einblicke in die Beziehung des Paars, aber auch das Berücksichtigen der politischen Entwicklungen und künstlerischen Ansätze machen Thissens ungewöhnliches Werk aus.