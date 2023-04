Charity-Event in Mönchengladbach 55.000 Euro für karitative Zwecke gespendet

In der Mönchengladbacher Fiege-Niederlassung hat das Modeunternehmen seinen jährlichen Charity-Musterverkauf veranstaltet. Bei dem jährlich stattfindenden Event können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beherzt zugreifen und Kollektions- und Musterteile zu vergünstigten Preisen erwerben. Durch den Verkauf kam ein Betrag in Höhe von insgesamt 55.000 Euro zusammen, der nun an 13 gemeinnützige Organisationen gespendet wird.