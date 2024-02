Einzelhandel in Mönchengladbach Künstlerbedarf Ficht schließt seine Türen

Helmut Grosch hat sich einen Einkaufszettel gemacht: Kugelschreiber, Minen, Büroklammern, bunte Gummiringe in verschiedenen Größen. „55 Jahre kaufe ich hier schon ein“, sagt der 85-Jährige. Damals hat er sein Architekturbüro gegründet, das er inzwischen an seinen Sohn übergeben hat. „Hier haben wir immer unser ganzes Büromaterial und Zeichengeräte gekauft“, sagt der Senior. Jetzt ist der 85-Jährige zum letzten Mal Kunde in dem Geschäft unter den Arkaden an der Lüpertzender Straße. Künstlerbedarf und Schreibwaren Ficht schließt zum Ende des Monats. Am 29. Februar ist der letzte Verkaufstag.