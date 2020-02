FH Aachen stellt Flugtaxi-Konzept vor : Mit dem Skycab dem Stau entfliegen

Im Flugtaxi „Skycab“ sollen mal bis zu vier Passagiere Platz haben. Im großen Bild: Blick in die Kabine, die Flügel wurden bei dem Modell zur besseren Sicht weggelassen. Im kleinen Bild: Das Flugtaxi bekommt vier Rotoren für den vertikalen Flug und zwei für den Streckenflug. Foto: Christian Albustin

Aachen/Mönchengladbach Das Flugtaxi-Konzept „Skycab“ der FH Aachen soll eine Alternative zur verstopften Autobahn bieten. Der Flughafen Mönchengladbach will von Anfang an dabei sein und sich so als Ort für Innovationen profilieren.

Im Kinofilm fliegen die Hollywood-Helden mit futuristischen Autos von A nach B, als wäre es das normalste der Welt. Der Ausblick, den die Dozenten der FH-Aachen am Montag im Saal des Fachbereichs Gestaltung gaben, war da doch deutlich realistischer und zurückhaltender. Die Freude, die sie während der vergangenen sechs Monate an ihrem Flugtaxiprojekt „Skycab“ hatten, war ihnen aber anzusehen.

Idee Der Grundgedanke ist simpel: Mit einer Kombination aus Drohne und Flugzeug sollen bis zu vier Personen von einer Stadt zur nächsten fliegen können. Zielgruppe sind Geschäftsreisende und Touristen. Für den täglichen Pendler dürfte die Fahrt mit bis zu fünf Euro pro Kilometer dann doch zu teuer sein. Angeflogen werden sollen einige größere Städte in NRW, darunter Aachen, Mönchengladbach, Düsseldorf, Köln, Bonn, Essen und Dortmund. Zwischen diesen Städten gebe es die größten Ströme von Geschäftsreisenden, sei das Potenzial für Kunden am größten, berichtet Maximilian Frische von FEV Consulting.

Voraussetzungen Der Unternehmensberater hatte sich intensiv mit einem möglichen Marktszenario für ein solches Flugtaxi auseinandergesetzt. Aus den Ergebnissen leitete er er die Anforderungen für ein Flugtaxi ab. Die Reichweite müsse mindestens 95 Kilometer betragen, mindestens drei Passagieren Platz bieten und mindestens mit 240 Stundenkilometern unterwegs sein, um gegenüber dem Auto und der Bahn einen ausreichend großen Vorteil bieten zu können. Denn beim Skycab kämen ja noch die Fahrt zum Start- und Landeplatz dazu und der Check-In, der ähnlich aufwendig wie bei einem normalen Flug ausfalle.

Vorteile Um den Vorteil berechnen zu können, dafür hat sich Christoph Hebel, Dozent für Verkehrsplanung und -technik, am Bundesverkehrswegeplan 2030 orientiert. Dieser enthält umfassende Prognosen zur Belastung der Straßen in Deutschland in den nächsten Jahren. „Der Vorteil des Skycab wäre auf den von uns angepeilten Routen im Vergleich zum Auto in zwei Dritteln aller Fälle größer als 50 Prozent“, erläutert Hebel. Gegenüber dem ÖPNV falle der Vorteil nicht ganz so hoch aus. Hier komme das Skycab aber immer noch in 43 Prozent der Fälle auf einen Vorteil größer 50 Prozent.

Vorstellung Skycab in Aachen am 3. Februar 2020. Foto: Christian Albustin

Aufbau Die Entwicklung der Technik des Skycabs haben die Aachener auf zwei Fachbereiche aufgeteilt. Thilo Röth, Dozent für Karosserietechnik stellte die Fahrgastzelle vor, auch PTU – Passenger Transport Unit – genannt. Carsten Braun, Dozent für Luftfahrzeugtechnik, erklärte den oberen Teil des Flugtaxis, der den Antrieb enthält, die FPU – Flight Propulsion Unit. Der modulare Aufbau und die Unterteilung könnten in der Zukunft auch dahingehend erweitert werden, dass die Passagierzelle gegen eine Frachtzelle getauscht werden könne. Auch ein medizinischer Einsatz als Rettungshubschrauber wäre denkbar, erklärte Braun.

Antrieb Für den Antrieb setzen die Aachener auf eine Kombination aus Tragflächen für den Streckenflug und vertikalen Rotoren für Start und Landung. „Beide Systeme haben völlig unterschiedliche Anforderungen an die Batterien, die sie betreiben sollen“, erklärt Braun. Das Startsystem brauche viel Energie für einen kurzen Zeitraum. Der Auftrieb während des Fluges werde von den Tragflächen erzeugt, die Propeller am Heck des Flugtaxis bräuchten dementsprechend weniger Energie, dafür aber für einen längeren Zeitraum. Anhand der aktuell möglichen Energiedichte gehen Braun zufolge rund 1400 Kilogramm für die Batterien drauf. Bis 2025 könnte die Batterieentwicklung aber soweit fortgeschritten sein, dass dieses Gewicht auf rund eine Tonne sinken könnte. Bei einem angepeilten Gesamtgewicht von drei Tonnen wäre das natürlich ein großer Gewinn. Auch angesichts der Tatsache, dass die Batterie am Landeplatz aus Zeitgründen wohl eher getauscht als am Flugtaxi geladen würde.

Passagierraum „Wir haben uns beim Platz für die Passagiere in etwa an einem Audi Q5 orientiert“, sagt Karosserie-Ingenieur Röth. Bei den Materialien und den Gewichtsanforderungen jedoch müssten die Ingenieure in Motorsportdimensionen denken. Auch die Gewichtsverteilung sei eine ganz andere. „Beim Auto kann man im Grunde so schwer werden, wie es eben nötig ist“, sagt Röth. Beim Skycab gehe das nicht, jedes Kilogramm mehr verringere die Reichweite. Wichtig sei zudem, dass der Schwerpunkt möglichst weit unten liege.

Manfred Wagner von Braunwagner erklärt das Design des Flugtaxis. Foto: Christian Albustin

Sicherheit Auch den Fall eines Absturzes hat Röth in seine Überlegungen einbezogen. Herausgekommen ist eine aufblasbare Wabenstruktur, die sich unter der Kabine entfaltet und gut die Hälfte der Aufprallenergie absorbieren können soll. Da dies aber noch nicht reiche, sollen weitere 30 Prozent der Energie durch die Kabine selbst und die übrigen 20 Prozent durch den Sitz aufgefangen werden. „Ziel dabei ist es, die auf den Körper wirkende Kraft auf unter 20 G zu begrenzen“, erklärt Röth.