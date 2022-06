Zwei Teams aus Mönchengladbach am Start : Der Feuerwehr-Wettkampf für die Härtesten der Harten

Einen schweren Schlitten mit einem Hammer nach hinten schlagen, auch das war eine Aufgabe. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Mönchengladbach Am Rheydter Elisabeth-Krankenhaus traten Männer und Frauen an, für die Leben retten zum Alltag gehört. So kämpften sie um den Sieg.