Freiwillige Feuerwehr in Mönchengladbach Feuerwehrrente – wie das Ehrenamt gestärkt werden könnte

In Ratingen, Düsseldorf oder Monheim gibt es sie schon. Und im vergangenen Jahr wurde sie auch in Dormagen beschlossen: die „Feuerwehrrente“ für ehrenamtliche Kräfte. Dabei handelt es sich um eine kapitalbildende Versicherung. Die Mittel dafür werden im Haushalt der jeweiligen Stadt bereitgestellt. Im Dormagener Beispiel sind es 80.000 Euro. Jährlich erfolgt eine Einzahlung, die an die tatsächliche Leistung der Einsatzkraft angepasst ist. Wer also bei vielen Einsätzen dabei ist, kann einen höheren Betrag erreichen. So soll eine größere Dienst- und Einsatzbeteiligung gefördert werden. Dieses Modell kann sich der Mönchengladbacher Feuerwehrchef Dirk Schattka auch gut für die Freiwillige Feuerwehr in der Vitusstadt vorstellen, um das Ehrenamt zu stärken und mehr Freiwillige zu gewinnen. „Das wäre etwas, das man hier durchaus auch angehen könnte und sollte“, erklärte er auf Anfrage.