Besondere Auszeichnung : Gladbacher Feuerwehrleute erhalten Ehrenkreuze

Mönchengladbach Vier Mönchengladbacher Feuerwehrleute wurden jetzt ausgezeichnet. Das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold ging an den ehemaligen Feuerwehrchef Jörg Lampe.

Hohe Auszeichnungen gab es jetzt für vier Mönchengladbacher Feuerwehrleute: Das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold wurde dem ehemaligen Feuerwehrchef Jörg Lampe für besondere Verdienste im Zusammenwirken von Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr verliehen. Dietmar Grabinger, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Feuerwehr, erhielt das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber für sein Engagement als Vorsitzender des Arbeitskreises für den Vorbeugender Brandschutz der Feuerwehren in NRW.