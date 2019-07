Feuerwehreinsatz am heißesten Tag : „Du fühlst dich wie ein Grillhähnchen“

Schweißgebadet sind die Feuerwehrleute nach den Einsätzen. Bei tropischen Temperaturen sind die Belastungsgrenzen erreicht. Foto: Sascha Rixkens. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Über 40 Grad im Schatten, 30-Kilo-Schutzausrüstung, Arbeiten am Dachstuhl im Vollbrand. Am heißesten Tag stießen Feuerwehrleute bei einem Einsatz an ihre Grenzen. Acht Retter mussten ambulant behandelt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Peters

130 bis 140 Einsätze fährt die Mönchengladbacher Feuerwehr pro Tag. Allein das ist schon eine Herausforderung, die körperliche Fitness voraussetzt. Bei Außentemperaturen über 40 Grad im Schatten wird die Arbeit zur echten Belastungsprobe, bei der auch die sportlichste Einsatzkraft an ihre Grenzen gerät.

Bei den Löscharbeiten an der Aktienstraße am Donnerstagabend mussten acht Retter (vier Berufsfeuerwehrmänner und vier freiwillige Kameraden) behandelt werden. Sie hatten über Kreislaufprobleme geklagt und wurden vorsorglich ambulant behandelt. Ins Krankenhaus musste keiner, „aber ein Einsatz unter solchen Bedingungen geht schon ans Limit“, sagt Feuerwehrmann Frank Nießen. Er stand am heißesten Tag in einer 30-Kilo-Schutzausrüstung im Korb einer Drehleiter über einem Dach im Vollbrand und löschte die Flammen von oben. „Da fühlst du dich wie ein Hähnchen in der Röhre“, sagt er. Und das will etwas heißen. Der Mann ist Marathonläufer, also extrem fit. Als Frank Nießen wieder am Boden zurück war, musste er erst einmal seinen Wasserverlust ausgleichen. „Du schwitzt ohne Ende. Als ich endlich den Schutzhelm und die Überzughaube ausziehen konnte, habe ich in fünf Minuten zwei Liter Wasser getrunken.“

Info Feuerwehrleute im Einsatz Im Dienst 87 Wehrleute pro Schicht Im Einsatz an der Aktienstraße Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache Holt, Hilfeleistungslöschfahrzeug der Wache Neuwerk, Einheiten Stadtmitte und Hardt sowie IuK-Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt, Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Frost oder Hitze – Feuerwehrleute und Rettungskräfte müssen immer raus. Das zur Verfügung stehende Personal bleibt bei allen Wetterlagen gleich. Am Donnerstag wurden nach dem Einsatz die hinzu gerufenen freiwilligen Kräfte, die in der Zwischenzeit die Wache besetzt hatten, gebeten, 15 Minuten länger zu bleiben. „Wir wollten uns duschen und ein bisschen regenerieren“, sagt Nießen. Schließlich müssen sich Feuerwehrleute in den 24-Stunden-Schichten auf mehrere Einsätze einstellen.

Den Wasserhaushalt aufzufüllen, ist äußerst wichtig. Anwohner haben an der Aktienstraße kaltes Mineralwasser gereicht. Foto: Theo Titz

Feuerwehrchef Jörg Lampe, der am Freitag Dienst hatte, sagt ebenfalls, dass sich Dienst- und Bereitschaftszeiten nicht nach Temperaturen richten. Allerdings: „Den Sport am Freitag lassen wir bei solchen Wetterbedingungen ausfallen. Und auch das ein oder andere Fahrzeug wird mal nicht gewaschen.“ Schließlich müssten die Kräfte für die Einsätze und die wichtigen Aufgaben gespart werden. Der Feuerwehrchef lässt bei solchen Temperaturen auch Gnade walten, was die Kleiderordnung zwischen den Einsätzen angeht. „Da dürfen die Kollegen eine Turnhose anziehen.“ Die Feuerwehrleute waren auch selbst aktiv. Sie organisierten für jede Wache eine kleine Pool-Anlage.