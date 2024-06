Rauchentwicklung auf einem Dach Feuerwehreinsatz in Restaurant am Alten Markt

Die Feuerwehr ist am Dienstag, 25. Juni, zu einem Feuer am Alten Markt gerufen worden. Zunächst war der Leitstelle ein Kaminbrand gemeldet worden. Tatsächlich sei aber in einem Restaurant Öl in Brand geraten, und die Flammen hätten sich durch die Absauganlage der Küche bis über das Dach sichtbar ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit.