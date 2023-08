Heißgelaufener Trafo Feuerwehreinsatz im Kindergarten

Weil Erzieherinnen einer Kindertagesstätte an der Nikolausstraße in Mönchengladbach-Hardt am Montag Brandgeruch im Eingangsbereich ihrer Einrichtung wahrnahmen, räumten sie sofort den Kindergarten und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Kräfte bestätigte sich die Meldung. Im Eingangsbereich war ein leichter Brandgeruch wahrnehmbar.