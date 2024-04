Einsätze in Mönchengladbach 281-mal am Tag wird die Feuerwehr gerufen

Wer in Not ist, ruft die Feuerwehr oder die Polizei. 81.934-mal wurde im vergangenen Jahr die 112 gewählt. Dazu kommen noch 20.576 Anrufe über die Nummer 19222 für Krankentransporte. Das heißt: Feuerwehrkräfte hoben in der Leitstelle Mönchengladbach pro Tag im Schnitt 281-mal den „Hörer“ ab, um Menschen zu helfen. 68.084 Einsätze gab es im vergangenen Jahr, wie aus der jetzt veröffentlichten Bilanz der Feuerwehr hervorgeht. Das sind gut 4000 mehr als im Vorjahr. Woran das liegt, erklärte am Dienstag, 16. April, der zuständige Dezernent Matthias Engel und Feuerwehrchef Dirk Schattka.