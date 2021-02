Jörg Lampe geht in den Ruhestand : Feuerwehrchef mit Herzblut

Mönchengladbach Jörg Lampe ist jetzt im Ruhestand und freut sich auf mehr Zeit für sich, die Familie und sein großes Hobby, die Kaninchenzucht. Schon in den 1980-er Jahren war er in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten.

Mit dem 1. März verabschiedet sich Jörg Lampe, Leitender Branddirektor und langjähriger Chef der Mönchengladbacher Feuerwehr, in den Ruhestand. Damit geht quasi eine Ära zu Ende. Denn seit 1998, also mehr als zwei Jahrzehnte, hat der gebürtige Westfale die Mönchengladbacher Wehr, zu der rund 430 Berufsfeuerwehrleute, 500 aktive Freiwillige, 120 Jugendfeuerwehrleute, 16 Kinder und 300 Ehemalige gehören, geleitet. Nachfolger wird sein bisheriger Stellvertreter Dirk Schattka, den der Rat der Stadt bereits im Dezember zum Nachfolger von Lampe bestellt hat.

„Die Feuerwehr gehört zu den wichtigsten Einrichtungen unserer Stadt. Brände, Unglücke, Unfälle und medizinische Notfälle gehören leider in einer Großstadt zur Tagesordnung und stellen hohe Anforderungen an unsere Feuerwehrleute, aber ganz besonders auch an ihre Leitung. Diese Verantwortung hat Jörg Lampe 23 Jahre lang mit Kompetenz und Herzblut getragen. Dabei ist er immer bodenständig, ehrlich und menschlich geblieben“, würdigt Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD), Lampes Einsatz für die Stadt. Die Bürger, aber auch die Kollegen, hätten sich immer blind auf ihn verlassen können, betont der Rathaus-Chef. Lampe habe die Feuerwehr auch in schwierigen Zeiten durch sicheres Fahrwasser geführt und dafür gesorgt, dass sein Nachfolger eine motivierte und gut aufgestellte Truppe übernehmen kann. „Ich danke ihm im Namen der gesamten Stadt dafür, dass er sich stets für die Sicherheit der Menschen, die hier leben, eingesetzt hat.“