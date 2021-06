Unwetter in Möchengladbach : Feuerwehr wegen Starkregens im Dauereinsatz

Unwetter in Möchengladbach

Der Starkregen setzte in der Nacht zu Mittwoch einige Straßen in Mönchengladbach unter Wasser. Foto: dpa/Theo Titz

Mönchengladbach Starke Regenfälle haben in der Nacht zu Mittwoch für viele Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Für die Niers wurde Hochwasserstufe 1 ausgerufen, ein Einsatzschwerpunkt lag in einem Krankenhaus.

Das Unwetter in der Nacht zu Mittwoch hat die Einsatzkräfte der Feuerwehr im gesamten Mönchengladbacher Stadtgebiet gefordert. Der erste Einsatz war um 19.30 Uhr ein ausgelaufener Dieseltank, es folgten vollgelaufene Keller, überspülte Straßenbereiche und geflutete Tiefgaragen. Ein Einsatzschwerpunkt lag zudem in einem Krankenhaus. Mehrere Einsatzkräfte waren in der Nacht auch im Bereich Dammer Straße und Engelblecker Straße eingesetzt.