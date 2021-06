Unwetter in Möchengladbach : Feuerwehr wegen Starkregens im Dauereinsatz

Der Starkregen setzte in der Nacht zu Mittwoch einige Straßen in Mönchengladbach unter Wasser. Foto: dpa/Theo Titz

Mönchengladbach Starke Regenfälle haben am Dienstagabend und in der Nacht für viele Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Für die Niers wurde Hochwasserstufe 1 ausgerufen, ein Einsatzschwerpunkt lag in einem Krankenhaus.

Das Unwetter am Dienstagabend hat die Einsatzkräfte der Feuerwehr im gesamten Mönchengladbacher Stadtgebiet gefordert. Der erste Einsatz war um 19.30 Uhr ein ausgelaufener Dieseltank, es folgten vollgelaufene Keller, überspülte Straßenbereiche und geflutete Tiefgaragen. Ein Einsatzschwerpunkt lag zudem in einem Krankenhaus. Mehrere Einsatzkräfte waren in der Nacht auch im Bereich Dammer Straße und Engelblecker Straße eingesetzt.

Am späten Abend meldete zudem der Niersverband das Erreichen der Hochwasserstufe 1 für die Niers. Daraufhin aktivierte die Feurwehr einen speziellen Einsatzplan und bereitete Maßnahmen vor. Seit 0:45 Uhr sollen die Pegel wieder fallen, so dass laut Feuerwehr alle Maßnahmen wieder zurückgefahren wurden. Insgesamt wurden 222 Unwettereinsätze bewältigt.

Im Einsatz waren insgesamt rund 220 Kräfte der Berufsfeuerwehr und alle 19 Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr. Ebenso wurden weitere Rettungswagen der Mönchengladbacher Hilfsorganisationen ASB, DRK, JUH und MHD alarmiert und eingesetzt. Der Grundschutz konnte nach Angaben der Feuerwehr jederzeit sichergestellt werden. Die Berufsfeuerwehr verstärkte den Führungsdienst und die Leitstelle mit Kräften aus der Freizeit. Zur rückwärtigen Unterstützung wurde eine Feuerwehreinsatzleitung (Stab) im Führungs- und Lagezentrum eingerichtet und mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr, des THW und des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) verstärkt.

(RP)