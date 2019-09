Am Elisabeth-Krankenhaus Mönchengladbach : Wie die Feuerwehr für einen chemischen Anschlag übt

Am Elisabeth-Krankenhaus wurden Folgen eines Angriffs mit dem Kampfstoff Sarin trainiert.

Simuliert wird bei dieser Übung am vergangenen Samstag der ABC-Alarm. Die Abkürzung steht bei den Rettungskräften für atomare, biologische oder chemische Bedrohungen. Simuliert wird eine Notstandslage durch den chemischen Kampfstoff Sarin, der 1995 bei einer Terrorattacke in drei U-Bahn-Linien in Tokio freigesetzt wurde. Sarin ist ein Nervenkampfstoff. Gelangt dieser selbst in kleinen Mengen auf die Haut, in die Augen oder Atmungsorgane, kann er tödliche Auswirkungen haben. Zum Schutz tragen daher alle Beteiligten gelbe Ganzkörper-Schutzanzüge mit Atemschutzgerät.