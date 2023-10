Übungseinsatz in Mönchengladbach Feuerwehr richtet probeweise Notunterkunft am Gymnasium ein

Die Feuerwehr Mönchengladbach hat in den vergangenen Wochen immer wieder besondere Einsätze oder Konzepte geprobt. So ist Mitte September auf einem Messegelände das Konzept „Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 NRW“ in die Praxis umgesetzt worden. Ziel davon ist es, eine geordnete Versorgung von 50 Patienten vorzunehmen und den Transport der Patienten in geeignete Behandlungseinrichtungen zu organisieren. Anfang September fand eine Übung zur Verletztendekontamination auf dem Flughafengelände statt, eine Woche zuvor eine „Personaldekontaminationsübung 30“, bei der 30 Personen unter Schutzkleidung eingesetzt werden. Und im August trainierte die Feuerwehr die Bekämpfung eines Vegetationsbrandes.