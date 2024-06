Mönchengladbacher bei EM-Spielen Warum jetzt häufiger Kolonnen zu sehen sein werden

Zu mehreren Spielen der Europameisterschaft 2024 werden Einsatzkräfte der Mönchengladbacher Feuerwehr angefordert und an den Austragungsstätten als „überörtliche Hilfe“ unterstützen. So waren rund 25 Kräfte des Sanitäts- und Rettungsdienstes aus der Vitusstadt am Samstag beim EM-Spiel Ungarn gegen die Schweiz in Köln vor Ort – mit einem so genannten Patiententransportzug. Der „PT-Z 10 NRW MG“, so die Abkürzung, ist nach Angaben der Mönchengladbacher Feuerwehr so konzipiert, dass zehn Patienten unterschiedlicher Sichtungskategorien versorgt und transportiert werden können.