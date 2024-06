Mönchengladbacher als Kolonne unterwegs Feuerwehr sendet erneut Einsatzkräfte zu EM-Spiel nach Köln

Zu mehreren Spielen der Europameisterschaft 2024 werden Einsatzkräfte der Mönchengladbacher Feuerwehr angefordert und an den Austragungsstätten als „überörtliche Hilfe“ unterstützen. Das ist am Mittwoch, 19. Juni, erneut der Fall. Ab dem Nachmittag machen sie sich auf den Weg nach Köln, wie die Feuerwehr am selben Tag mitteilte. Ab 21 Uhr findet das Vorrundenspiel Schottland gegen die Schweiz in der Domstadt statt.