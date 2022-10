Unfall bei Bauarbeiten in Mönchengladbach : Feuerwehr rettet Mann aus Grube

Unfall bei Bauarbeiten in Mönchengladbach

Mönchengladbach Bei Bauarbeiten an der Wanloer Straße war der Mann verschüttet worden. Warum die Rettungsarbeiten so schwierig waren und wie die Einsatzkräfte es schafften, den Verunglückten zu befreien.

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag bei Bauarbeiten in einer Grube an der Wanloer Straße verschüttet worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Mann gerade mit Ausschachtarbeiten unter einer Bodenplatte beschäftigt, als plötzlich Erdreich nachrutschte und den Arbeiter unter sich begrub.