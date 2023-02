Einsatz in Mönchengladbach Feuerwehr rettet Hund aus Kanalschacht

Das ist nicht das erste Mal, dass die Feuerwehr zur Tierrettung gerufen wurde. Im vergangenen Jahr wurde eine Krähe, die sich am Schloss Rheydt in einer Schnur verfangen hatte, die über eine Wasserfläche hing, per Schlauchboot und Schere befreit. Eine Spinne, die aus einem gerade gekauften Bananenbündel krabbelte, wurde von der Feuerwehr in einem Glas gefangen. Wehrleute holten eine Katze, die in einem Mehrfamilienhaus an der Limitenstraße im Treppenhaus in einem Spalt festhing, aus ihrer Misere. Und am Schloss Wickrath wurde ein Pferd, das sich in einem Transportgefährt eingeklemmt hatte, gerettet.