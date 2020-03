An der Hauptstraße in Rheydt : Feuerwehr rettet bei Kellerbrand 25 Personen aus Haus

Wegen eines Kellerbrandes musste die Feuerwehr 25 Menschen aus einem Haus an der Hauptstraße retten. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Ein größeres Aufgebot an Feuerwehrleuten und Rettungswagen hat am Sonntag ein Kellerbrand an der Hauptstraße auf den Plan gerufen. Vier Bewohner eines Mehrfamilienhauses wurden schließlich wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war kurz nach 12 Uhr alarmiert worden. Mehrere Bewohner des Hauses hatten über den Notruf einen Kellerbrand gemeldet und berichtet, dass sie wegen dichten Rauchs nicht über die Treppe fliehen könnten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, so berichtete die Feuerwehr, machten einige Bewohner an ihren Fenstern auf sich aufmerksam. Rauch stieg aus dem Keller auf und war durch die offen stehende Haustüre im Treppenhaus zu sehen. Einige Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Weitere holte die Feuerwehr über eine Drehleiter aus dem Haus. Alle 25 Bewohner wurden in einem Geschäft gesammelt und vom Rettungsdienst untersucht. Unter Atemschutz vorgehende Trupps konnten den Brand im Keller rasch ausfindig machen und unter Kontrolle bringen. Für die Nachlöscharbeiten wurden wegen der Menge des Brandgutes weitere Trupps eingesetzt. Nach Lüftungsmaßnahmen und einer Kontrolle aller Wohnungen ist das Gebäude nach Angaben der Feuerwehr weiterhin bewohnbar. Die Polizei muss nun die Brandursache ermitteln.

(hh)