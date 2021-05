Einsatz in Mönchengladbach : Feuerwehr rettet Baby aus verschlossenem Auto

Mönchengladbach Mutter und Kind waren gerade mit dem Wagen zu Hause angekommen. Als die Frau ausstieg, verschlossen sich plötzlich die Türen. Der Grund ist noch unklar.

Die Feuerwehr musste schon häufiger Kinder aus verschlossenen Autos retten. In einem Parkhaus eines Einkaufsmarkts an der Aachener Straße hatte sich zuletzt ein Kind selbst im Wagen eingeschlossen und so die Eltern in eine missliche Lage gebracht. Die Mutter hatte nach dem Einkauf ihr Kind ins Auto gesetzt und ihre Handtasche auf den Beifahrersitz gelegt. Auch in diesem Fall blieb das Kleinkind wohlbehalten. Mutter und Vater hatten es durch die Autoscheiben bespaßt, bis die Feuerwehr eintraf.