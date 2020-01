Modernes Leitstellen-System : Feuerwehr mit neuer Technik

Mönchengladbach Notrufe über „eCall“ sollen schneller bearbeitet werden. Das sollten Anrufer wissen, wenn sie sie im Ernstfall Hilfe anfordern.

Wer den Notruf wählt, sollte sich von dem Einsatzplaner in der Leitstelle durch das Telefonat führen lassen. Je nach Notfall kann das einige Sekunden länger dauern als in der Vergangenheit, dafür aber das Eintreffen der richtigen Rettungsmittel deutlich beschleunigen. Zunächst wird nach der Adresse gefragt und was vorgefallen ist. Die Software leitet den Disponenten dann anhand der Antworten zu den weiterführenden Fragen. Was ist passiert? Ist nur eine Person betroffen oder sind es mehrere? Für die Rettungskräfte ist vor allem die Abfrage der Vitalfunktionen wichtig: Ist die Person bei Bewusstsein? Atmet sie? Die Antworten gehen aus dem System heraus direkt an die alarmierten Mitarbeiter vom Rettungsdienst, so dass sie schon auf der Anfahrt ein Bild von der Situation vor Ort bekommen.