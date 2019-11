Vorbereitungen für Großeinsätze : Im Katastrophenfall ist die Feuerwehr gut aufgestellt

Mönchengladbach Rund 170-mal rückt der Rettungsdienst zu medizinischen Einzelnotfällen aus, aber was geschieht bei einer Seuche mit hunderten Erkrankten?

„Auch für solche Fälle sind wir gut aufgestellt“, versichert Mönchengladbachs Feuerwehrchef Jörg Lampe. Der Fall in Güdderath im Jahr 2008 habe das schon gezeigt. Nach einem Brand strömten damals aus einem Großlager für Lacke 25 Millionen Liter Kohlendioxid aus einer automatischen Löschanlage. Durch unglückliche Umstände sammelte sich eine geruchs- und farblose Gaswolke in einer Mulde – mit verheerenden Folgen. Plötzlich wurden 14 leblose Menschen auf der Straße gemeldet. 350 Einsatzkräfte retteten Menschen, evakuierten das betroffene Gebiet und behandelten 104 Verletzte.

Zum Glück gibt es solche Großeinsätze in der Stadt nicht oft. Aber sie werden regelmäßig geübt. Und weil bei Katastrophen die örtlichen Kräfte nicht ausreichen, werden laut Lampe auch andere Wachen in die Einsatzpläne mit „verzahnt“. Es gebe Stufenkonzepte, die gut aufeinander abgestimmt sind. So seien Mönchengladbacher Rettungskräfte auch nach der Massenpanik bei der Loveparade eingesetzt gewesen. Bei Anforderungen aus anderen Städten wüssten die Wachen ganz genau, wie viele Kräfte sie mit welchen Material schicken. Das sei alles fest definiert, berichtet Lampe. Für funktionierende Einsätze müsste die Feuerwehr aber auch das passende Gerät haben. Was im Moment notwendig sei, seien geländegängige Fahrzeuge für unweggsame Gelände. Auch der Klimawandel habe dazu geführt, dass heute zum Teil andere Fahrzeuge gebraucht werden, so der Feuerwehrchef.