Einsatz in Mönchengladbach : Feuerwehr holt weiter Diesel aus der Niers

Mönchengladbach Seit Sonntagmorgen bereits läuft der Einsatz. Am Montag wurden zahlreiche weitere Ölschlengel ausgelegt, um den Kraftstoff einzufangen.

Der Einsatz der Feuerwehr gegen den Diesel-Teppich auf der Niers ist am Montag weitergegangen. Wie die Feuerwehr berichtete, wurden im Laufe des Montags weitere 45 Ölschlengel ausgebracht, um den Kraftstoff einzufangen. Auf einer Länge von drei Kilometern wurden die Sperren zwischen der Unfallstelle auf der Autobahn 61 zwischen Rheydt und Wickrath und Am Torfbend gelegt. Dies sei nötig gewesen, weil mehreer Dutzend Ölschlengel vom Sonntag bereits vollgesaugt waren, hieß es am Abend von der Feuerwehr. Wahrscheinlich werden in den kommenden Tagen noch weitere Ölschlengel benötigt.