Großeinsatz der Feuerwehr : Flammen schlugen aus den Fenstern

Mönchengladbach Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Stadt prüfte in der Nacht die Statik des Gebäudes.

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend gegen 21 Uhr zu einem Brand an der Liedberger Straße gerufen worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem hinteren Teil eines freistehenden Wohngebäudes. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Verletzt wurde niemand. Das Haus steht seit Jahren leer.