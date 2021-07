Einsatz in Mönchengladbach : Feuerwehr fängt Madagaskarboa

Einsatz in Mönchengladbach

Nönchengladbach: Innerhalb weniger Wochen wurden in Mönchengladbach zwei Schlangen gefunden. Die Feuerwehr fing die exotischen Tiere an der gleichen Stelle ein.

Der Feuerwehr in Mönchengladbach ist erneut ein Schlangen-Fund gemeldet worden. Am Montagnachmittag wurde sie zur Oskar-Graemer-Straße in Rheydt gerufen. Die hinzugezogene Fachgruppe Reptilien der Feuerwehr stellte fest, dass es sich um eine ungiftige Madagaskarboa handelte.