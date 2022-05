Mönchengladbachs Feuerwehrchef: Vorbildlicher Einsatz : Feuerwehr erfüllt Wunsch kleiner Helden

Einmal im roten Feuerwehreinsatzwagen sitzen – dieser Wunsch wurde Marta und Luca bei der Feuerwehr Neuwerk erfüllt. Die Kinder hatten durch ihr aufmerksames Handeln einen Brand verhindert, als Jungen an einem Mülleimer gezündelt hatten. Foto: Dieter Mai

Mönchengladbach Marta (9) und Luca (10) hatten einen größeren Brand verhindert, als sie etwas Gefährliches an ihrer Grundschule beobachteten. Als Anerkennung für ihren vorbildlichen Einsatz durften sie nicht nur in die roten Wagen.

Nein, eine Feuerwehrlaufbahn wollten sie nicht unbedingt einschlagen später. So lautete die Antwort von Marta und Luca vergangene Woche. Da hatte unsere Redaktion über die „kleinen Helden von Neuwerk“ berichtet, die durch ihre Aufmerksamkeit und bedachtes Handeln beim Brand eines Mülleimers in der Nähe ihrer Schule womögliches Schlimmes verhindert haben. Tätowierer und Tierärztin wollten sie werden, so Marta (9) und Luca (10). Aber einmal auf so einem roten Feuerwehrauto mitfahren, da würde sie „sofort ja sagen“, hatte Marta noch ergänzt.

Es war eine Kollegin vom Deutschen Roten Kreuz, die Philip Reiter von der Freiwilligen Feuerwehr Neuwerk vom Wunsch des Mädchens berichtete und vorschlug: „Ladet die doch mal zu euch ein.“ Reiter, der den Facebook-Auftritt der Neuwerker Feuerwehr betreut, besprach sich kurz mit den Kollegen und alle waren sich einig, den Kindern diesen Wunsch zu erfüllen. Sein Feuerwehr-Kamerad Jörn Nießen stellte über das soziale Netzwerk den Kontakt zu Martas und Lucas Eltern her und so trafen sich alle am Samstag an der Neuwerker Feuerwache. Mit dabei auch Werner Colling, der das Feuer mit den Kindern gelöscht hatte.

Mit wachsender Begeisterung lassen sich die Kinder von den Feuerwehrmännern Reiter und Nießen in den Berufsalltag der Brandbekämpfer einführen. Wie kommt das Wasser in den Schlauch? Was ist drin im „Türöffnungskoffer“? Wie viele Feuerwehrleute passen in den großen Einsatzwagen? „Ganz schön schwer“ sind die Feuerwehraxt und der Vorschlaghammer. Die Atemschutzmasken werden ausprobiert und auch die Perspektive hinter dem Lenkrad erkundet. „Und wo geht das Blaulicht an?“ Geduldig erklären die beiden Feuerwehrleute jedes Detail und am Ende dürfen Luca und Marta sogar mit nach oben auf das Dach des Einsatzfahrzeuges klettern.

Flaschen mit „speziellem“ Löschwasser überreichten Marta und Luca an Jörn Nießen, Philip Reiter und Dirk Schattka (v.l.) von der Feuerwehr. Foto: Dieter Mai

Dabei achtet ein weiterer Feuerwehrmann auf die Sicherheit der Kinder: Dirk Schattka, Leiter der Feuerwehr Mönchengladbach hat es sich nicht nehmen lassen, Marta und Luca beim Termin in Neuwerk persönlich für ihren Einsatz zu danken.

„Was die beiden hier geleistet haben, ist eine tolle Sache und vorbildlich. Daran kann sich so mancher Erwachsener ein Beispiel nehmen“, sagt Schattka. Aus dem Feuerwehralltag weiß er zu berichten, dass längst nicht alle im Brandfall so aufmerksam agieren. Dass sogar eine gesetzliche Pflicht besteht, einen Brand zu melden, sei vielen gar nicht bewusst. Besonders bedenklich: „Oft ist der erste Impuls, nicht Alarm zu schlagen, sondern da wird erst mal das Handy rausgeholt und ein Post in den sozialen Medien abgesetzt.“

Gemeinsam mit Werner Colling haben die Kinder dann noch etwas vorbereitet. Sie überreichen den Feuerwehrleuten einige Flaschen spezielles „Löschwasser“. Die revanchieren sich mit einer Einladung zu den regelmäßigen Treffen der Kinder- und Jugendfeuerwehren, wo spielerisch an den Feuerwehralltag herangeführt wird.