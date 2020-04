Kurioser Zufall in Mönchengladbach : An zwei Tagen jeweils eine Schlange gefunden

Mönchengladbach Am Freitag und Samstag wurden im Volksgarten und in der Innenstadt von Mönchengladbach Schlangen gefunden. Die Feuerwehr fing die Tiere ein und brachte sie zu einem Reptilienspezialisten.

An gleich zwei aufeinander folgenden Tagen sind in Mönchengladbach Schlangen gefunden worden. Wie die Feuerwehr am Wochenende mitteilte, riefen Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Steinmetzstraße am Samstag gegen 18.43 Uhr die Feuerwehr, weil sie im Keller des Hauses eine Schlange gesichtet hatten. Die Einsatzkräfte konnten die Schlange noch schnell fotografieren, bevor sie sich in einem Kellerverschlag versteckte. Die Feuerwehr schickte Hauptbrandmeisterin Anja Wulf, die auch Fachberaterin Reptilien ist. Sie gab anhand der Fotos schnell Entwarnung: Es handelte sich um eine ungiftige Kornnatter. Das Reptil konnte mit Geschick eingefangen und sicher in eine Kiste verpackt werden.