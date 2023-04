Brand in Mönchengladbach-Hardt „Der Kirchturm war nicht mehr zu sehen, so schwarz war die Rauchwolke“

Während in der Pfarrkirche St. Nikolaus die Erstkommunion gefeiert wird, liegt am Morgen dieses „Weißen Sonntags“ in Hardt noch immer Brandgeruch in der Luft. Er zeugt von dem Großbrand, der sich zu später Stunde am Vorabend wenige Meter entfernt auf dem Gelände des Josefshauses ereignet hat. Gegen 22 Uhr hatte es mehrere Meldungen zu dem Feuer gegeben, das die Einsatzkräfte die ganze Nacht beschäftigen sollte.