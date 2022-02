Nach Feuerwehr-Einsatz in Mönchengladbach : Feuer in Schule: Polizei klärt Ursache

Das Feuer in der katholischen Brückenschule war in einem Klassenraum im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Am Montag fiel der Unterricht an der katholischen Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm aus. Jetzt wird geklärt, wie der Unterricht an der katholischen Grundschule weitergeführt werden soll.

Ein Klassenzimmer ist völlig ausgebrannt und zerstört, andere sind verrußt. Als die Feuerwehr am Sonntag an der katholischen Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm an der Von-Groote-Straße eintraf, stand ein Raum bereits komplett in Flammen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, doch die Nacharbeiten gestalteten sich als sehr aufwändig. Bei einer Kontrolle mit einer Wärmebildkamera hatte sich herausgestellt, dass sich in der Holzdecke des Unterrichtsraumes noch mehrere Glutnester befanden. Um diese zu löschen, musste die Decke, teilweise unter Einsatz von Kettensägen, geöffnet werden. Alleine dafür musste die Feuerwehr fünf Trupps einsetzen.

Am Montag konnten Sachverständige der Polizei die Brandursache klären. Wie sie mitteilten, hatte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst. Die Grundschule, die nach den Löscharbeiten beschlagnahmt worden war, also nur von Brandermittlern betreten werden durfte, ist nun wieder freigegeben. Am Montag war der Unterricht wegen des Feuers ausgefallen. Nun soll geklärt werden, wie es am Dienstag weitergeht. Betroffen sind rund 270 Schulkinder. Sicher ist, dass die übrigen Klassenräume gereinigt werden müssen. Zur Sicherheit wird nach Ausweichräumen gesucht. Distanzunterricht wäre ebenfalls möglich, hatte ein Stadtsprecher am Sonntag mitgeteilt.

