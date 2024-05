Brand in Mönchengladbach Als die Feuerwehr eintraf, brannte ein Industriegebäude über alle Etagen

Die Feuerwehr musste am Freitagabend, 10. Mai, erneut einen Brand auf dem ehemaligen Reme-Gelände löschen. Wie sie mitteilte, war das Feuer in einem leer stehenden Gebäude auf dem ehemaligen Industriegelände an der Lürriper Straße ausgebrochen. Als die Einsatzfräfte eintrafen, brannte eine Gebäudehälfte in allen Etagen. Die Rauchwolke war in weiten Teilen der Stadt zu sehen.