Großeinsatz in Mönchengladbach : Feuer in Hochhaus – Polizei geht von Brandstiftung aus

Update Mönchengladbach Viele Bewohner hatten sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie gerettet, andere harrten auf den Balkonen aus. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von Brandstiftung aus. Ein 57-Jähriger wurde festgenommen.

Die Feuerwehr ist am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr zu einem Hochhaus an der Karlstraße gerufen worden. In dem Gebäude hatte sich die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst, gleichzeitig riefen mehrere Bewohner über Notruf an. Die Feuerwehr rückte mit einem entsprechenden Großaufgebot aus.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen, gehen die Ermittler derzeit von Brandstiftung aus. Ein 57-jähriger mutmaßlicher Tatverdächtiger sei noch vor Ort vorläufig festgenommen worden. Nach dem bisherigen, frühen Stand der Ermittlungen bestehe der Verdacht, dass der Mann das Feuer an einer Wohnungstür des Mehrfamilienhauses gelegt hat. Er sei derzeit ohne festen Wohnsitz und polizeilich bereits mehrfach wegen Eigentums- und Gewaltdelikten in Erscheinung getreten. Zu den Hintergründen der Tat und der Art der Brandstiftung dauern die noch umfangreiche Untersuchungen an. Die Brandermittler binden dazu auch einen Sachverständigen ein. Daher könnten derzeit keine weiteren Angaben zu dem Geschehen gemacht werden, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Es werde nachberichtet.