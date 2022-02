Großeinsatz in Mönchengladbach : Feuer in Hochhaus an der Karstraße

Feuer in Hochhaus an der Karstraße

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am Montagabend zur Karstraße in Mönchengladbach aus. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Viele Bewohner hatten sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie gerettet. Andere Personen wurden auf Balkonen von der Feuerwehr über Drehleiter betreut. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr ist am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr zu einem Hochhaus an der Karlstraße gerufen worden. In dem Gebäude hatte sich die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst, gleichzeitig riefen mehrere Bewohner über Notruf an. Die Feuerwehr rückte mit einem entsprechenden Großaufgebot aus.