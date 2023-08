Feuwehreinsatz in Mönchengladbach Feuer in einem Industriebetrieb an der Alsstraße

An der Alsstraße hatte es im Jahr 2019 einen der größten Feuerwehreinsätze in der Geschichte der Stadt gegeben. Am 12. Juni stand dort ein Gewerbekomplex in Flammen. Bis zu 140 Wehrleute bekämpften gleichzeitig das Feuer, das eine mächtige, weithin sichtbare Rauchwolke über dem Gebiet aufsteigen ließ. Die Zerstörungskraft der Flammen war so groß, dass Ermittler die Ursache des Brandes später nicht mehr feststellen konnten.