Mutmaßlicher Drogenhandel in Mönchengladbach Festnahmen nach Kontrolle am Tellmannplatz

Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen den 45-Jährigen außerdem drei Haftbefehle mit Restfreiheitsstrafen von insgesamt über einem Jahr vorliegen. Die Polizisten brachten ihn zur Wache und später von dort in ein Gefängnis. Den 54-Jährigen führten sie am Sonntag, 29. Januar, einem Richter vor, den Tatverdächtigen ihn in Untersuchungshaft schickte.