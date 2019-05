Mönchengladbach : Festnahme wegen Fahrens unter Drogen

Mönchengladbach Der Autofahrer räumte ein, Heroin und Kokain konsumiert zu haben.

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Dienstagabend auf der Lüpertzender Straße überprüft. Offensichtlich stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Mann räumte ein, Heroin und Kokain konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest verlief positiv, woraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet wurde. In seinem Pkw wurde Kokain und Heroin sichergestellt. Aufgrund des Verdachts, dass der 24-Jährige mit Drogen handelt, wurde er festgenommen. Da er Bargeld in für Dealer typischer Stückelung bei sich hatte, wurde seine Wohnung durchsucht. Dort wurden weitere Drogen sichergestellt. Insgesamt wurden sechs Gramm Kokain, 18 Gramm Heroin und Extasy-Tabletten gefunden. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.