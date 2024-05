Festakt in Mönchengladbach Denkmal „43 Leben“ erinnert an jüdische Huma-Schüler

Eine besonders beeindruckende musikalische Darbietung erbrachte die Schülerin Michelle Brehm, die das hebräische Volkslied „Hava Nagila“ vortrug, einen Aufruf zu glücklichem Miteinander. Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) bedankte sich bei ihr für „den Beweis, dass junge Leute auch richtige Lieder singen können“ und bezog sich damit auf rechtsradikale Parolen, wie sie kürzlich unter anderem in einer Bar auf Sylt gesungen wurden. Er erinnerte sich an einen Besuch in einem jüdischen Gemeindezentrum in Riga, wo er den Satz hörte „Hitler did not win“ (Hitler hat nicht gewonnen). Projekte wie das Kunstwerk „43 Leben“ könnten dazu beitragen, dass es auch weiterhin so bleibt.