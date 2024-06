Politik in Mönchengladbach Monika Bartsch ist die erste Ehrenoberbürgermeisterin der Stadt

Das Wort, das Monika Bartsch am häufigsten in ihrer Dankesrede an diesem Sonntagmittag im Rathaus Abtei benutzt, ist „gemeinsam“. Das beschreibt ziemlich gut, was sie ausmacht – und weshalb sie es verdient hat, mit einem besonderen Titel und diesem Festakt geehrt zu werden. Der Anlass ist die Verleihung des Titels „Ehrenoberbürgermeisterin“, was sehr selten ist, wie Felix Heinrichs (SPD), der Nach-Nach-Nachfolger von Bartsch im OB-Amt, betont. Dabei legt die 75-Jährige gar kein Wert auf solche Würdigungen, wie ihr Laudator Horst Thoren, Bezirksbundesmeister der Schützen und stellvertretender Chefredakteur der Rheinischen Post, deutlich macht: Wenn sie diese dennoch annehme, „dann wohl vor allem deshalb, weil sie uns eine Freude machen will“.