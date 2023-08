Engagement in Mönchengladbach Stadt dankt pflegenden Eltern mit Fest

Das Jugendamt sucht bei der Erziehungspartnerschaft stets weitere engagierte und motivierte Menschen, die sich vorstellen können, einem Kind vorübergehend oder auch langfristig ein Zuhause zu geben. Wer Interesse an der Aufgabe hat, kann sich bei Lena Alphons vom Pflegeelterndienst des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie melden unter Telefon 02161 253383 oder per Mail an lena.alphons@moenchengladbach.de.