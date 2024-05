Tag der Städtebauförderung in Mönchengladbach Familienfest, Wochenmarkt, Urban Gardening – wie sich Rheydt feiert

Heute ist viel los in der Rheydter Innenstadt. Es ist Samstag, also stehen die Stände des Wochenmarktes auf dem Marktplatz. Es ist der erste Samstag im Monat, also ist der große Flohmarkt auf dem Harmonieplatz und der Hauptstraße. Und es ist der 4. Mai, der Tag der Städtebauförderung. „Städtebauförderung klingt so sperrig“, sagt Planungsdezernentin Claudia Schwan-Schmitz in ihrer Eröffnungsrede. Dabei sei es ein besonders effektiver Weg, die Lebensqualität in der Stadt zu fördern. „Die Menschen sollen ihre Stadt wieder lieben lernen“, meint auch Oberbürgermeister Felix Heinrichs. Im Quartiersbüro präsentiert das Rathaus Besucherinnen und Besuchern die bisherigen Veränderungen und verschiedene Pläne für die Zukunft der Stadt – vor allem dieses Teils.