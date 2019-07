Trotz Schließung des Reisezentrums : Schalter für Ferntickets im Hauptbahnhof Mönchengladbach bleibt

Die Bahn will zum Jahresende ihr Reisezentrum schließen. Der Kauf von Ferntickets am Schalter soll dennoch bleiben. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Ferntickets nur noch übers Internet oder am Automaten – diese Pläne stießen auf viel Kritik von Reisenden in Mönchengladbach. Jetzt scheint eine Lösung gefunden.

Nun wurde offenbar eine Lösung gefunden. Die Mönchengladbacher CDU-Fraktion teilt mit, dass Reisende auch weiterhin am Gladbacher Hauptbahnhof Tickets für Fernfahrten kaufen können. Im VRR sei es in Verhandlungen gelungen, den neuen Ticket-Anbieter Transdev dazu zu verpflichten, auch Fernverkehrsfahrkarten am Service-Schalter zu verkaufen. Ohne diese Lösung hätten Fahrgäste ihre Ferntickets dort nur noch über Automaten oder gleich übers Internet kaufen können.