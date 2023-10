Angebote in Mönchengladbach Wie aus einer Skizze ein T-Shirt-Druck entsteht

Mit und mit wächst ihre Komposition: In einem Herzmuskel tauchen vier Profile und ein Gesicht auf – eine ungewöhnliche Darstellung. Nach der Fertigstellung der Skizze scannt Kreuziger sie ein. Am Rechner koloriert sie die Konturen auf Anabels Wunsch in einem zarten Rot, radiert Unerwünschtes aus und die Druckvorlage ist fast fertig. Denn nun wird noch entschieden, an welcher Stelle genau das Motiv auf dem T-Shirt erscheinen soll. Die Druckvorlage speichert Kreuziger auf einem Stick. Dieser wird in den Drucker gesteckt und dann kommt der große Moment, in dem der grüne Startknopf gedrückt wird und der Drucker ratternd hin und her fahrend das Motiv auf den Baumwollstoff zaubert.